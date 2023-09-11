Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 11 сентября 2023Россия

Чиновникам в Свердловской области повысили зарплату

В Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты с 1 октября
Здание правительства Свердловской области

Здание правительства Свердловской области. Фото: Николай Путин / Wikimedia

В Свердловской области повысили зарплату государственным служащим, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации региона документа.

«Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе, подписанным губернатором региона Евгением Кувайшевым.

В региональном департаменте информполитики пояснили, что индексацию зарплат работников бюджетной сферы проводят каждый год, так как идет инфляция, поэтому деньги на эти цели закладывают еще при планировании бюджета, уточняет URA.ru. Так, с 1 октября также индексируется зарплата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений.

«До конца года предусмотрено также повышение зарплат врачей, учителей, соцработников и иных категорий работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом Президента РФ», — рассказали в департаменте.

По данным опроса аналитиков банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», каждый третий (33 процента) россиянин стал больше зарабатывать за последние два года. При этом у восьми процентов заработок вырос значительно, еще у 25 процентов граждан — несущественно.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

    Россиянин под наркотиками попытался открыть дверь самолета во время полета

    Иван Ургант раскрыл свое местонахождение

    В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина

    Дину Саеву заподозрили в сатанизме из-за нового видео с танцем

    В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

    Чиновникам в Свердловской области повысили зарплату

    Российский полковник назвал цели ударов «Искандеров» в зоне СВО

    Кремль прокомментировал повышение призывного возраста в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости