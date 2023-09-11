Чиновникам в Свердловской области повысили зарплату

В Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты с 1 октября

В Свердловской области повысили зарплату государственным служащим, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации региона документа.

«Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе, подписанным губернатором региона Евгением Кувайшевым.

В региональном департаменте информполитики пояснили, что индексацию зарплат работников бюджетной сферы проводят каждый год, так как идет инфляция, поэтому деньги на эти цели закладывают еще при планировании бюджета, уточняет URA.ru. Так, с 1 октября также индексируется зарплата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений.

«До конца года предусмотрено также повышение зарплат врачей, учителей, соцработников и иных категорий работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом Президента РФ», — рассказали в департаменте.

По данным опроса аналитиков банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», каждый третий (33 процента) россиянин стал больше зарабатывать за последние два года. При этом у восьми процентов заработок вырос значительно, еще у 25 процентов граждан — несущественно.