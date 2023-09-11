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20:32, 11 сентября 2023Путешествия

Туристка спрятала 20 экзотических животных под одеждой и попалась таможенникам

В Китае таможенники задержали туристку, спрятавшую под одеждой змей и многоножек

Фото: Thomas Evans / Unsplash

В Китае сотрудники таможни задержали туристку, пытавшуюся перевезти 20 экзотических животных под одеждой. Об этом сообщает Global Times.

Женщина пересекала границу материкового Китая и Гонконга в порту Футянь. Таможенники обратили на нее внимание из-за чересчур обтягивающей одежды и странной походки. Выяснилось, что в карманах и на своем теле она спрятала девять королевских змей, шесть свиноносных змей, четырех гигантских желтоногих многоножек и одну ящерицу.

Когда путешественница попалась, сотрудники таможни напомнили туристам, что животных, находящихся на грани исчезновения, ни в коем случае нельзя перевозить или отправлять по почте без соответствующего разрешения.

В августе сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Дорогостоящий аксессуар был обнаружен, когда мужчина проходил через «зеленый коридор»

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    Зарина Дзагоева
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