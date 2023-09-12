Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: атаки Киева БПЛА по России не вызывают паники

Атаки Киева беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России должны были надавить на население психологически, но не вызывают паники. Влияние ударов дронов оценила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.

«Это психологические атаки против российского населения. Я сама особо не ощутила этих попыток атак, и у меня нет ощущения, что кто-либо в Москве или где-то еще панически реагирует на них», — заявила дипломат.

Она отметила, что ведение боевых действий с помощью БПЛА не является решающим с военной точки зрения.

Ранее Кнайсль назвала «нонсенсом» предложения лишить ее австрийского гражданства из-за выступлений в России и заявила, что имеет только одно гражданство и не просила о российском. Также экс-глава МИД Австрии сообщила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье.