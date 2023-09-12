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14:42, 12 сентября 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: атаки Киева БПЛА по России не вызывают паники

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Атаки Киева беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России должны были надавить на население психологически, но не вызывают паники. Влияние ударов дронов оценила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.

«Это психологические атаки против российского населения. Я сама особо не ощутила этих попыток атак, и у меня нет ощущения, что кто-либо в Москве или где-то еще панически реагирует на них», — заявила дипломат.

Она отметила, что ведение боевых действий с помощью БПЛА не является решающим с военной точки зрения.

Ранее Кнайсль назвала «нонсенсом» предложения лишить ее австрийского гражданства из-за выступлений в России и заявила, что имеет только одно гражданство и не просила о российском. Также экс-глава МИД Австрии сообщила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье.

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    Семен Александров
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