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06:12, 17 августа 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль высказалась о своем гражданстве

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не просила о российском гражданстве
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала «нонсенсом» предложения лишить ее гражданства из-за выступлений в России и заявила, что имеет только одно гражданство и не просила о другом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала Кнайсль, ранее, когда она отвечала на вопрос о российском гражданстве, СМИ написали, что она хочет его получить. На фоне этих сообщений в Австрии появилась инициатива от местных дипломатов лишить ее австрийского гражданства. «Это нонсенс», — подчеркнула она.

Кнайсль пояснила, что идея исходила не от представителей министерства иностранных дел страны, а от директора Дипломатической академии в Вене, где она преподавала на протяжении 20 лет.

«Они говорили, что я вредна для Австрии, поскольку я преподаю в СПбГУ. Но я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила», — заключила Кнайсль.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье. В июне она говорила о нежелании возвращаться на родину.

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    Марина Совина
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