54-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась видео с пляжа в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость показала серию роликов и снимков, сделанных в разных местах в течение лета. На некоторых кадрах телезвезда запечатлена вместе со своими собаками, а на других — с близкими друзьями, среди которых популярный ведущий Джимми Киммел и американски актер Джейсон Бейтман.

Среди прочего Энистон снялась в купальнике черного цвета с полосатым полотенцем, повязанным на бедрах. Актриса позировала на пляже в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Подписчики восхитились фигурой кумира в многочисленных комментариях. «Шикарное тело», «Красотка», «Просто вау», — написали некоторых из них.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снеков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.