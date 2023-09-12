Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 12 сентября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике

Кадр: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась видео с пляжа в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость показала серию роликов и снимков, сделанных в разных местах в течение лета. На некоторых кадрах телезвезда запечатлена вместе со своими собаками, а на других — с близкими друзьями, среди которых популярный ведущий Джимми Киммел и американски актер Джейсон Бейтман.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Среди прочего Энистон снялась в купальнике черного цвета с полосатым полотенцем, повязанным на бедрах. Актриса позировала на пляже в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Подписчики восхитились фигурой кумира в многочисленных комментариях. «Шикарное тело», «Красотка», «Просто вау», — написали некоторых из них.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снеков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Полковник высказался об обороне армии России на южнодонецком направлении

    54-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике

    Диагностический ассистент на базе ИИ появится во взрослых поликлиниках Москвы

    В Швеции предрекли масштабный конфликт из-за ненависти Запада к России

    Группировка в Мали объявила о войне с властями страны

    В США оценили возможность смягчения санкций против Ирана

    Пособие по украинскому языку направили в новые регионы

    Россиянка побывала в провинции Германии и назвала ее российской глубинкой

    Названо лишающее США мирового господства действие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости