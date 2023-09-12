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01:44, 12 сентября 2023Мир

Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президента США Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года. Выступление политика транслировалось на сайте Белого дома.

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада», — отметил американский лидер.

На несоответствие слов политика реальности указал нацкомитет Республиканской партии в социальной сети Х, пишет РИА Новости. Отмечается, что Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената. Также во лжи американского лидера обвинил популярный блогер Бенни Джонсон.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России).

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    Марина Совина
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