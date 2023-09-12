В Крыму оценят ущерб от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины

Константинов: Крым оценит ущерб от транспортной и финансовой блокады от Украины

Крым оценит ущерб от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины, об этом в Telegram-канале сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

По его словам, этим вопросом занимается рабочая группа. Предварительный объем ущерба от транспортной блокады, в том числе затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может составить один миллиард 149 миллионов рублей.

Финансовая блокада нанесла ущерб в размере около 38 миллиардов рублей, уточнил Константинов. Он добавил, что иски также планируют подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Они пострадали в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В июле глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады Украиной может составить более одного триллиона рублей.

