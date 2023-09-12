69-я параллель
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14:33, 12 сентября 202369-я параллель

Россия впервые запустила дрон с атомного ледокола

С атомного ледокола «Таймыр» в Арктике впервые в мире запустили БПЛА

Фото: Роберт Прасценис / РИА Новости

Россия впервые в мире запустила дрон с атомного ледокола в Арктике. Об этом сообщили в пресс-центре госкорпорации «Росатом».

Второй этап испытаний комплекса ледовой разведки провели на вертолетной площадке дрейфующего атомного ледокола «Таймыр» в акватории Обской губы. Беспилотник выполнил два маршрутных полета, в ходе которых были получены изображения подстилающей поверхности в видимом и радиолокационном диапазонах.

Комплекс состоит из беспилотника вертикального взлета и посадки с гибридной силовой установкой, оборудованного оптико-электронной системой, радиолокатором бокового обзора и бортовым спецвычислителем, а также программного обеспечения, которое реализует алгоритмы построения и распознавания изображений. Он предназначен для получения оперативной информации о ледовой обстановке и обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП).

На следующем этапе в комплекс планируют внедрить систему автоматизированной посадки на палубу без участия оператора — после этого беспилотник испытают в естественной среде с посадкой на ледокол в движении в условиях качки. После всех испытаний и устранения недочетов будет развернуто серийное производство, а затем авиационные комплексы начнут поставлять на атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот».

Ранее сообщалось, что на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге планируют заложить пятый и шестой атомные ледоколы. К строительству приступят в 2024 и 2025 годах.

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    Варвара Родикова
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