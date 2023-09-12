Российские войска уничтожили три американских БМП Bradley в районе Работино

МО РФ заявило об уничтожении трех американских БМП Bradley в Запорожской области

Российские военнослужащие на запорожском направлении уничтожили шесть боевых машин пехоты (БМП), в том числе три Bradley американского производства, отражая атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом во вторник, 12 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Противник также потерял до 35 бойцов, один танк и три автомобиля. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 11 793 танка и других боевых бронированных машины и 12 927 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30 и гаубица «Мста-Б».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск». Он также рассказывал, что утром 11 сентября ВСУ пошли в атаку при поддержке трех Bradley.