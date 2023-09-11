В Запорожье заявили о появлении «второго Артемовска» для ВСУ

Рогов заявил, что Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»

Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут). Об этом РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что в районе этого населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На смену бахмутской мясорубке пришла работинская. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — сказал он.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подразделения ВСУ, находящиеся у села Работино, выдыхаются. «Поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе. Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия», — сказал он.

8 сентября Балицкий сообщал, что позиции российской армии в районе Работино были усилены двумя дивизиями десантников. Он также отметил, что подразделения ВС РФ увеличили плотность артиллерийского огня на этом направлении.