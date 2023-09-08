Балицкий описал состояние ВСУ у Работино словами «практически на выдохе»

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил, что ВСУ у Работино выдыхаются

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся у села Работино, выдыхаются. О состоянии ВСУ в районе населенного пункта рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, его цитирует РИА Новости.

«Противник, видно, что очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе. Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия», — сказал он.

Врио главы региона отметил, что российские силы устойчиво удерживают занятые позиции и находятся на главенствующих высотах. По его словам, через несколько недель начнется серьезная распутица. Балицкий уточнил, что большое количество чернозема станет практически непроходимым препятствием для преодоления расстояний. Как он считает, ВСУ не хватит надолго.

Ранее Балицкий назвал украинскую армию «сбродом блатняка», который состоит из наемников и «убогих людей». Он рассказал, что ВСУ в районе Работино потеряли личный состав, способный держать оружие в руках.