Росгвардейцы помогли раненным при обстреле Донецка

В ДНР росгвардейцы помогли раненным при обстреле и вывезли людей из опасной зоны

Росгвардейцы оказали помощь раненным при обстреле Донецка гражданам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня. В результате прилета кассетных боеприпасов ВСУ в один из городских парков пострадали местный житель и сотрудник полиции.

Бойцы Росгвардии оказали доврачебную помощь двоим раненым и доставили их в медицинское учреждение. Кроме того, они организовали эвакуацию остальных людей из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы помогли раненым в другом населенном пункте ДНР, а также вывезли восемь детей из зоны обстрела.