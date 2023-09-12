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14:04, 12 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы помогли раненным при обстреле Донецка

В ДНР росгвардейцы помогли раненным при обстреле и вывезли людей из опасной зоны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы оказали помощь раненным при обстреле Донецка гражданам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня. В результате прилета кассетных боеприпасов ВСУ в один из городских парков пострадали местный житель и сотрудник полиции.

Бойцы Росгвардии оказали доврачебную помощь двоим раненым и доставили их в медицинское учреждение. Кроме того, они организовали эвакуацию остальных людей из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы помогли раненым в другом населенном пункте ДНР, а также вывезли восемь детей из зоны обстрела.

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    Олеся Мицкевич
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