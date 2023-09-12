FT: Украина обсудит с Венгрией языковые права меньшинств для членства в ЕС

Представители украинских властей на этой неделе начнут двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией в попытке утвердить соглашение о балансе обучения на украинском языке и языках меньшинств в средних школах, чтобы вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Мы внесем поправки в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные поправки, если потребуется, но сначала нам нужно провести [двусторонние] переговоры», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

При этом, по ее словам, украинцев из числа этнических меньшинств нужно обучать украинскому языку, чтобы они могли продолжить образование или трудоустроиться за пределами проживания меньшинств. Как отмечает FT, официальные лица Киева и Брюсселя опасаются, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану неинтересно искать решение вопроса о меньшинствах, также он воспользуется этим как предлогом для блокирования начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Стефанишина заявила, что страна будет готова стать членом ЕС в течение ближайших двух лет, но вступить в НАТО республика может и раньше этого срока. Ход военных действий на Украине будет определять политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в Евросоюзе, считает она.