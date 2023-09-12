Юрист Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи

Таможенный юрист Сергей Мрачковских заявил, что россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу с помощью договора купли-продажи. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Заключаешь в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза, и все — автомобиль уже не подпадает под действие запрета. А россиянин едет на нем по доверенности», — объяснил специалист. При этом Мрачковских подчеркнул, что в этом способе «все чисто».

Он также добавил, что машину можно оставлять на стоянках наземных пунктов пропуска. При этом юрист добавил, что не рекомендует это делать.

Ранее в сентябре врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «глупостью и полным беспределом». При этом чиновник выразил уверенность, что Россия не будет прибегать к зеркальным мерам в этом вопросе.