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15:04, 12 сентября 2023Путешествия

Россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу

Юрист Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи

Фото: Claus Fisker / Reuters

Таможенный юрист Сергей Мрачковских заявил, что россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу с помощью договора купли-продажи. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Заключаешь в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза, и все — автомобиль уже не подпадает под действие запрета. А россиянин едет на нем по доверенности», — объяснил специалист. При этом Мрачковских подчеркнул, что в этом способе «все чисто».

Он также добавил, что машину можно оставлять на стоянках наземных пунктов пропуска. При этом юрист добавил, что не рекомендует это делать.

Ранее в сентябре врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «глупостью и полным беспределом». При этом чиновник выразил уверенность, что Россия не будет прибегать к зеркальным мерам в этом вопросе.

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    Зарина Дзагоева
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