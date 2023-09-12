В Калужской области проведут русско-итальянский фестиваль искусств

В Тарусе в октябре пройдет русско-итальянский фестиваль искусств Амаркорд

В Калужской области с 6 по 8 октября будет проходить первый русско-итальянский фестиваль искусств «Амаркорд». Как уточняет «Интерфакс», праздничные мероприятия, демонстрирующие итоги 600-летнего взаимопроникновения культур двух стран, будут проходить в городе Таруса.

Назвать фестиваль организаторы решили в честь известного фильма режиссера Федерико Феллини и сценариста Тонино Гуэрры. Агентство отмечает, что итальянский кинодраматург и поэт Гуэрра не единожды бывал в России, дружил и работал с Андреем Тарковским и Беллой Ахмадулиной, Резо Габриадзе и Андреем Хржановским, Владимиром Наумовым и Славой Полуниным. Отмечается, что на фестивале выступит его супруга Лора.

Программа фестиваля включает мастер-классы, гастротеатр, дискуссии и кинопоказы, выставки, концерты, а также серию разноплановых лекций.

Ранее сообщалось, что более десятка оркестров из разных регионов страны приняли участие в VII Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», который состоялся в Туле.