Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:17, 12 сентября 2023Моя страна

В Туле состоялся всероссийский фестиваль духовых оркестров

Коллективы из регионов приняли участие в фестивале духовых оркестров в Туле

Фото: Simon West / Globallookpress.com

Более десятка оркестров из разных регионов страны приняли участие в VII Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», который состоялся в Туле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на облправительство.

Отмечается, что мероприятие, которое прошло в минувшие выходные, объединило на своих площадках лучшие российские творческие коллективы, молодежные и детские духовые оркестры. Всего в нем приняли участие 11 коллективов из Тулы, Калуги, Москвы, Липецка, Тамбова, Владимирской области, Ярославля, Республики Татарстан, Херсонской области.

Кульминацией праздника стало торжественное шествие духовых оркестров по проспекту Ленина, выступления и дефиле участников фестиваля на главной площади Тулы. В настоящем году фестиваль в Туле стал частью Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров «С тобой, страна!».

Ранее сообщалось, что в Уфе с 8 по 15 сентября состоится IV Всероссийский музыкальный конкурс по трем специальностям: «оперно-симфоническое дирижирование», «камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет», «дирижирование хором a cappella».

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    На Украине заявили об отсутствии планов приравнять коррупцию к госизмене

    Главную судостроительную компанию России назвали финансовой пирамидой

    Путин рассказал о связи украинского контрнаступления и выборов в США

    Даня Милохин улетел из России после призывов отправить его служить. Кто потребовал, чтобы его забрали в армию?

    Россиянкам назвали визуально омолаживающую одежду на осень

    На МЦД-4 появятся еще две станции

    В МОК объяснили исключение главы ОКР из состава комиссии

    Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости