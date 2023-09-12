В Туле состоялся всероссийский фестиваль духовых оркестров

Коллективы из регионов приняли участие в фестивале духовых оркестров в Туле

Более десятка оркестров из разных регионов страны приняли участие в VII Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», который состоялся в Туле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на облправительство.

Отмечается, что мероприятие, которое прошло в минувшие выходные, объединило на своих площадках лучшие российские творческие коллективы, молодежные и детские духовые оркестры. Всего в нем приняли участие 11 коллективов из Тулы, Калуги, Москвы, Липецка, Тамбова, Владимирской области, Ярославля, Республики Татарстан, Херсонской области.

Кульминацией праздника стало торжественное шествие духовых оркестров по проспекту Ленина, выступления и дефиле участников фестиваля на главной площади Тулы. В настоящем году фестиваль в Туле стал частью Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров «С тобой, страна!».

Ранее сообщалось, что в Уфе с 8 по 15 сентября состоится IV Всероссийский музыкальный конкурс по трем специальностям: «оперно-симфоническое дирижирование», «камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет», «дирижирование хором a cappella».