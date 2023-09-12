Германия подтвердила конфискацию товаров у въезжающих россиян

РБК: Германия будет конфисковывать товары у въезжающих россиян

В Германии пообещали конфисковывать любые санкционные товары у въезжающих россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни на запрос гражданина России.

Таможня не будет делать исключения для товаров личного пользования, таких как смартфоны или ноутбуки. Их могут конфисковать в том числе для переработки.

«Проверки на таможенных пунктах, направленные на исполнение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом», — сказано в ответе таможни.

Ранее стало известно, что Финляндия не захотела выполнять рекомендации Еврокомиссии о запрете на въезд в страну машин с российскими номерами. Там заверили, что не будут конфисковывать автомобили.