Финляндия отказалась исполнять рекомендацию о запрете на въезд машин из России

МИД Финляндии: автомобили с российскими номерами могут въезжать в страну

Финляндия отказалась исполнять новые рекомендации Еврокомиссии о запрете на въезд в страну машин с российскими номерами. Об этом сообщает Yle со ссылкой на руководителя отдела по санкциям финского МИД Пиа Сариваара.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заявила дипломат.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри разъяснил правила конфискации личных вещей у россиян.