Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 12 сентября 2023Путешествия

Финляндия отказалась исполнять рекомендацию о запрете на въезд машин из России

МИД Финляндии: автомобили с российскими номерами могут въезжать в страну

Фото: Essi Lehto / Reuters

Финляндия отказалась исполнять новые рекомендации Еврокомиссии о запрете на въезд в страну машин с российскими номерами. Об этом сообщает Yle со ссылкой на руководителя отдела по санкциям финского МИД Пиа Сариваара.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заявила дипломат.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри разъяснил правила конфискации личных вещей у россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Погоня на вертолете за перепугавшим россиян белым медведем попала на видео

    Одного из участников устранения вора в законе Япончика заочно осудили

    Минобороны заявило о поражении наблюдательного пункта ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости