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22:43, 11 сентября 2023Мир

В ЕК разъяснили правила конфискации личных вещей у россиян

Представитель ЕК Ферри: страны ЕС могут не конфисковать личные вещи россиян

Фото: Yves Herman / Reuters

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций. Следует это принимать во внимание», — пояснил он.

Ферри добавил, что это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, в том числе автомобилях. Он добавил, что в соответствии с последними пояснениями Еврокомиссии, въезд на личном автомобиле, который был зарегистрирован в России, запрещен.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, согласно которому въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «глупостью и полным беспределом».

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    Марина Совина
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