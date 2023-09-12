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14:09, 12 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия допустила пропуск граждан через границу с Украиной

ГПК Белоруссии готов пропускать граждан через границу с Украиной в обе стороны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На границе Украины и Белоруссии сейчас ничего не происходит, однако Минск готов обеспечить пропуск граждан Украины в обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета (ГПК) республики Антон Бычковский, передает РИА Новости.

Украина закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Сейчас через украинские погранпункты невозможно переместить транспортные средства или людей. Белоруссия, в свою очередь, заявила о готовности обеспечить пропуск граждан Украины и их транспортных средств «в ту и другую сторону с той или иной целью».

«Сегодня с той стороны мы наблюдаем непонятные вооруженные формирования в непонятной экипировке с непонятным оружием (…). Они не знакомы с пограничной спецификой, не понимают, как себя вести на границе, что может повлечь за собой пограничный инцидент, как это может быть воспринято, как он на самом деле может достаточно легко перерасти в вооруженный», — заключил Бычковский.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что ситуация около границ между Белоруссией и Украиной, Польшей и Литвой остается напряженной. Он отметил, что сейчас в обеспечении безопасности пограничникам помогают спецподразделения отряда милиции особого назначения. Они следят за порядком в том числе и на приграничных территориях, добавил Кубраков.

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