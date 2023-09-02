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17:48, 2 сентября 2023Бывший СССР

Ситуацию на границе между Белоруссией и Украиной назвали напряженной

Глава МВД Белоруссии: ситуация около границ с Украиной напряженная

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ситуацию около границ между Белоруссией и Украиной, Польшей и Литвой назвали напряженной. Таким мнением поделился глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что сейчас в обеспечении безопасности пограничникам помогают спецподразделения отряда милиции особого назначения. Они следят за порядком в том числе и на приграничных территориях, добавил Кубраков.

«Если необходима помощь нам, то мы не пишем каких дополнительных документов. Звонок своему коллеге и помощь всегда будет оказана. То ли в предоставлении информации, то ли в предоставлении дополнительных сил. Сегодня как никогда силовой блок сплочен», — подчеркнул он.

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что 1 сентября польский военный вертолет Ми-24 пересек границу республики в Берестовицком районе Гродненской области. Он шел на предельно малой высоте, залетел вглубь территории на 1200 метров, а после вернулся обратно. В Польше назвали это сообщение «ложью и провокацией».

В конце августа в Минске также заявили, что двое неизвестных с оружием и в военной форме незаконно пересекли границу Белоруссии. Кадры, на которых подозрительные лица входят на территорию республики из Латвии, зафиксировали видеокамеры. Нарушители прошли вдоль границы, а затем вернулись, отметили в Госпогранкомитете.

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    Вячеслав Агапов
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