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03:49, 12 сентября 2023Мир

В Швеции предрекли масштабный конфликт из-за ненависти Запада к России

Шведский аналитик Берн предрек масштабный конфликт из-за ненависти Запада к РФ

Фото: Mark König / Unsplash

Шведский аналитик Ларс Берн предрек начало масштабного конфликта из-за ненависти Запада к России. Об этом сообщает swebbTV.

По его словам, западные политики ослеплены ненавистью к России. «Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно», — отметил он.

Берн считает, что даже в случае полноценного конфликта российская армия победит, поскольку их промышленный потенциал превосходит западный.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что большинство высокопоставленных чиновников США и НАТО твердо уверены, что чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем ближе будет желаемый для Запада результат: ослабление России. По его словам, Запад ошибся в своей оценке и не заметил усиления России по мере продолжения специальной военной операции на Украине.

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    Марина Совина
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