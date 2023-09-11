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22:25, 11 сентября 2023Мир

В США указали на ошибку Запада в оценке России

19fortyfive: США и НАТО не заметили усиления России по мере развития СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Большинство высокопоставленных чиновников США и НАТО твердо уверены, что чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем ближе будет желаемый для Запада результат: ослабление России. Однако Запад ошибся в своей оценке и не заметил усиления России по мере продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive.

«Оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет Россия, а не слабее», — считает Дэвис.

Он посоветовал западным лидерам задуматься о последствиях победы России в СВО и начать рассматривать варианты дипломатического разрешения конфликта. Также, по мнению отставного офицера, США и страны НАТО должны сделать своим приоритетом долгосрочные экономические интересы и интересы безопасности.

Ранее доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос оценила попытки Запада ослабить Россию. По ее мнению, антироссийские санкции стали существенной геополитической ошибкой.

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    Марина Совина
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