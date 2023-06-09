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03:40, 9 июня 2023Мир

Во Франции оценили попытки Запада ослабить Россию

Полковник ВС Франции Галактерос: санкции против РФ стали геополитической ошибкой Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос в эфире «Соловьев LIVE» оценила попытки Запада ослабить Россию. По ее мнению, антироссийские санкции стали существенной геополитической ошибкой.

«Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира», — указала эксперт.

По мнению Галактерос, санкции против России оказались контрпродуктивными и лишь ускорили процесс развития.

Она добавила, что в настоящее время стоит вопрос о дальнейшей поддержке Киева в военном и экономическом плане. Полковник отметила, что Украина стала банкротом, который является нежизнеспособным для Европы, однако западные лидеры отказываются это признавать.

Ранее стало известно, что США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.

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    Марина Совина
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