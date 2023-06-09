Во Франции оценили попытки Запада ослабить Россию
Доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос в эфире «Соловьев LIVE» оценила попытки Запада ослабить Россию. По ее мнению, антироссийские санкции стали существенной геополитической ошибкой.
«Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира», — указала эксперт.
По мнению Галактерос, санкции против России оказались контрпродуктивными и лишь ускорили процесс развития.
Она добавила, что в настоящее время стоит вопрос о дальнейшей поддержке Киева в военном и экономическом плане. Полковник отметила, что Украина стала банкротом, который является нежизнеспособным для Европы, однако западные лидеры отказываются это признавать.
Ранее стало известно, что США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.