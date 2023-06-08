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22:11, 8 июня 2023Экономика

Стало известно о планах США и Британии противостоять России на рынке энергетики

Белый дом заявил о планах США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом заявил о планах США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. В совместном заявлении Вашингтона и Лондона уточняется, что что государства хотят поддержать «критически важную отрасль чистой энергетики».

Ранее сообщалось, что Венгрия решила не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», — объяснил он позицию Будапешта.

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    Марина Совина
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