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15:01, 24 апреля 2023Мир

Венгрия решила не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России

Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит санкции ЕС против атомной энергетики России
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Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Будапешт не поддержит санкции Европейского союза (ЕС) против атомной энергетики России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», — подчеркнул дипломат. Он назвал такие меры неприемлемыми и призвал другие европейские страны не экспериментировать с ядерными санкциями, так как они могут угрожать энергобезопасности Венгрии.

Сийярто добавил, что нарушение энергоснабжения страны-члена сообщества не может быть целью европейских рестрикций.

Ранее посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что экономика Венгрии потеряет почти 5 процентов ВВП в 2023 году из-за антироссийских санкций. По его словам, Венгрия может потерять 3,7 триллиона форинтов (около 10 миллиардов евро). «Это очень серьезный ущерб», — заверил Станиславов.

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Виктория Кондратьева
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