Венгрия решила не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России

Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит санкции ЕС против атомной энергетики России

Будапешт не поддержит санкции Европейского союза (ЕС) против атомной энергетики России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», — подчеркнул дипломат. Он назвал такие меры неприемлемыми и призвал другие европейские страны не экспериментировать с ядерными санкциями, так как они могут угрожать энергобезопасности Венгрии.

Сийярто добавил, что нарушение энергоснабжения страны-члена сообщества не может быть целью европейских рестрикций.

Ранее посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что экономика Венгрии потеряет почти 5 процентов ВВП в 2023 году из-за антироссийских санкций. По его словам, Венгрия может потерять 3,7 триллиона форинтов (около 10 миллиардов евро). «Это очень серьезный ущерб», — заверил Станиславов.