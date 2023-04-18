Посол России раскрыл потери Венгрии от антироссийских санкций

Посол России Станиславов: Венгрия потеряет почти 5% ВВП в 2023 году из-за санкций ЕС

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что экономика Венгрии потеряет почти 5 процентов ВВП в 2023 году из-за антироссийских санкций. С таким прогнозом он выступил в беседе с «Известиями».

Дипломат обратил внимание на недавние расчеты венгерского института экономических исследований «Макроном», согласно которым Венгрия может потерять 3,7 триллиона форинтов (около 10 миллиардов евро). «Это очень серьезный ущерб», — заверил Станиславов.

Ранее США задумались о введении санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран, в том числе в отношении конфликта на Украине. Так, Вашингтон изучает возможность введения новых мер «в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в экономическом плане Украина является несуществующей страной. По его словам, страна уже не может сама себя финансировать. Политик также подчеркнул, что когда США и Европа перестанут выделять Киеву деньги, конфликт с Россией закончится.