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19:14, 12 сентября 2023Наука и техника

Производитель смартфонов Nokia выпустит устройства под новым брендом

HMD Global будет выпускать смартфоны под собственным брендом

Фото: Albert Gea / Reuters

Компания HMD Global намерена начать выпускать смартфоны под собственным брендом — вместе с устройствами Nokia. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию в LinkedIn руководителя фирмы Жана-Франсуа Бариля. В ней топ-менеджер заявил, что компания расширит свое портфолио смартфонами под брендом HMD. Также руководитель фирмы уточнил, что устройства HMD будут выпускать параллельно с девайсами Nokia.

HMD Global имеет права на известный бренд и выпускает телефоны и смартфоны Nokia около шести лет. Жан-Франсуа Бариль отметил, что благодаря Nokia компания укрепилась и теперь готова наладить производство устройств под новым брендом.

Также топ-менеджер HMD Global заявил, что его предприятие является «самым быстрорастущим производителем смартфонов 5G из года в год». Жан-Франсуа Бариль подчеркнул, что девайсы HMD будут ориентированы на «решение нужд потребителей». Руководитель компании не стал раскрывать сроков выхода и стоимости гаджетов под новым брендом.

В конце февраля Компания HMD Global, владеющая правами на бренд телефонов Nokia, представила смартфон-конструктор G22. Аппарат получил модульную конструкцию, предназначенную для упрощенного ремонта в домашних условиях.

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    Андрей Ставицкий
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