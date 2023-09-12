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14:04, 12 сентября 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили снаряды системы залпового огня «Ураган»

Минобороны заявило о перехвате средствами ПВО четырех снарядов HIMARS и «Ураган»
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне спецоперации четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что система ПВО уничтожила 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кодемы, Липового и Кленового Донецкой народной республики, Николаевки Херсонской области и Очереватого Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 12927 единиц военной автомобильной спецтехники, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов, 1150 боевых машин РСЗО, 11793 танка и других боевых бронемашин, 437 зенитных ракетных комплексов, 6669 беспилотников, 467 самолетов и 248 вертолетов ВСУ.

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