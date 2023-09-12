Путин рассказал о рисках из-за льготной ипотеки

Путин заявил, что есть определенные риски из-за льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин рассказал о существовании определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. Об этом он сказал на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Есть определенные риски, но мы их видим и купируем», — прокомментировал он.

Ранее о рисках говорили в Минфине. В ведомстве предупреждали, что многочисленные программы льготной ипотеки могут быть опасны для российского бюджета. Объемы выдач уже превышают ожидания.

В начале сентября стало известно, что российское правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов, а также снизить предельную величину субсидии кредитным организациям на 0,5 процентных пункта. Как писала газета «Ведомости», основными рисками являются несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.