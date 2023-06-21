Власти увидели в льготной ипотеке риски для бюджета

Минфин: многочисленные программы льготной ипотеки создают бюджетные риски

Многочисленные программы льготной ипотеки могут быть опасны для российского бюджета. Объемы выдач уже превышают ожидания, предупредил Минфин в своем комментарии к рекомендациям комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам по итогам круглого стола по вопросам ипотеки. С документом ознакомился «Интерфакс».

Продление и расширение действующих программ ипотеки влечет за собой дальнейшее увеличение длящихся государственных обязательств, предупредили в ведомстве. Если динамика выдачи займов сохранится, в 2023-2025 годах на финансирование могут дополнительно понадобиться десятки миллиардов рублей. В Минфине объяснили, что механизм выдачи займов создает кредиты с плавающей ставкой, а процентный риск от ее изменения берет на себя федеральный бюджет.

На текущий момент из бюджета в 2023-205 годах предполагается выделить 504,1 миллиард рублей на все ипотечные программы. По прогнозам, с нынешней динамикой на «Семейную ипотеку» и «Льготную ипотеку» в 2023-2025 годах могут дополнительно потребоваться 171,5 миллиарда рублей. Если объемы кредитов продолжат расти вместе с ключевой ставкой Банка России, у государства может не хватит денег на их обслуживание.

Как отметило ведомство, за пять месяцев 2023 года объем выдач льготной ипотеки в денежном выражении составил 1,217 триллиона рублей, на 73 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года. Количество выданных ипотечных кредитов выросло на 30 процентов за год и составило 251 тысячу. В 2022 году в России сложилась уникальная ситуация, когда почти весь первичный рынок ипотечных кредитных выдач состоял из льготных программ.

В Минфине указали, что возможностей взять ипотеку у россиянина со средней зарплатой становится меньше. Если в 2019 году среднего дохода хватило бы на погашение кредита за 7,5 года, то в 2022-м — за 9,7 года.

В ВТБ ранее спрогнозировали новый рекорд по выдаче ипотеки в 2023 году. Специалисты считают, что объем жилищных кредитов превысит шесть триллионов рублей, превзойдя результаты 2022 года на треть.