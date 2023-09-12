Евросоюз решил исключить из санкций нескольких российских бизнесменов
ЕС не продлит санкции в отношении бизнесменов Шульгина, Березкина и Ахмедова
Евросоюз принял решение не продлевать санкции в отношении нескольких российских бизнесменов. Продление ограничительных мер исключат в отношении бизнесмена Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова, об этом стало известно Reuters.
Агентство уточняет, что действие введенных ЕС ограничительных мер, действующих в отношении упомянутых лиц, истечет 15 сентября.
Ранее аналитики Всемирной торговой организации заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.