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15:45, 12 сентября 2023Экономика

Евросоюз решил исключить из санкций нескольких российских бизнесменов

ЕС не продлит санкции в отношении бизнесменов Шульгина, Березкина и Ахмедова
Александр Шульгин

Александр Шульгин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Евросоюз принял решение не продлевать санкции в отношении нескольких российских бизнесменов. Продление ограничительных мер исключат в отношении бизнесмена Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова, об этом стало известно Reuters.

Агентство уточняет, что действие введенных ЕС ограничительных мер, действующих в отношении упомянутых лиц, истечет 15 сентября.

Ранее аналитики Всемирной торговой организации заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

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