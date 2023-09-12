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09:43, 12 сентября 2023Ценности

37-летняя модель Перминова показала целлюлит на видео в мини-шортах

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова опубликовала видео с целлюлитом на теле. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 37-летняя манекенщица показала крупным планом бедра с неровностями на коже, отметив, что так ее ноги выглядят при плохом освещении. Она призналась, что летом мало занималась спортом и употребляла «запрещенные» продукты: сыр, пасту и пиццу, что сказалось на ее внешнем виде.

Затем инфлюэнсерша сняла себя в зеркале в кроп-топе и мини-шортах, продемонстрировав гладкую поверхность тела и стройный силуэт. «Да, мы все не идеальные. И да, ракурс и свет решают! Настолько, что красотку это легко испортит. А если, наоборот, не в форме, но с правильным ракурсом и светом, то ты модель», — заверила Перминова.

В августе плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе с несовершенствами на теле. 35-летняя манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.

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    Карина Черных
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