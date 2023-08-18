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01:00, 18 августа 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на теле

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе с несовершенствами на теле. Соответствующая публикация появилась в историях ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.

Свой образ звезда дополнила массивными ожерельями из металлов разного цвета. Помимо этого, она собрала темные волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

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    Екатерина Ештокина
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