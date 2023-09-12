Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 12 сентября 2023Силовые структуры

В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

В ЛНР осудили на 16 лет военного ВСУ, обстрелявшего из гранатомета жилой дом

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Луганской народной республике суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сахила Алахвердиева, обстрелявшего жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Алахвердиев признан виновным по статьям о покушении на двух и более лиц общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды, о жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 мая 2022 года мужчина на боевой позиции в Северодонецке, желая уничтожить мирное население, разрушить и повредить имущество жителей города, три раза выстрелил снарядами ВОГ-17 из автоматического станкового гранатомета АГС-17 в многоквартирный дом на проспекте Космонавтов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

    В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    Россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу

    Вирусолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России

    Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

    В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

    В Москве собрались построить 39 новых станций метро

    Российским чиновникам стали покупать меньше iPhone

    Перегретую ипотеку в России начнут охлаждать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости