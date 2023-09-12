В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

В ЛНР осудили на 16 лет военного ВСУ, обстрелявшего из гранатомета жилой дом

В Луганской народной республике суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сахила Алахвердиева, обстрелявшего жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Алахвердиев признан виновным по статьям о покушении на двух и более лиц общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды, о жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 мая 2022 года мужчина на боевой позиции в Северодонецке, желая уничтожить мирное население, разрушить и повредить имущество жителей города, три раза выстрелил снарядами ВОГ-17 из автоматического станкового гранатомета АГС-17 в многоквартирный дом на проспекте Космонавтов.