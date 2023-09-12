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16:28, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Комик рассказал о чуть не заставившем его заплакать случае с Масляковым

Комик Дорохов рассказал, что чуть не заплакал, когда Масляков обратился к нему

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Популярный комик, участник команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов рассказал о случае с руководителем телеигры Александром Масляковым, который чуть не заставил его заплакать. Подробностями он поделился в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube-канале Gazgolder.

По словам Дорохова, он был сильно удивлен, когда однажды Масляков подошел к нему за кулисами и впервые обратился по имени. Как уточнил комик, эпизод произошел, когда его команда «Камызяки» уже три года играла в КВН.

«Я за кулисами разминаюсь, и он (Масляков — прим. «Ленты.ру») такой [спрашивает]: «Че, разминаешься, Денис?» Я чуть не заплакал, он по имени меня назвал, он знает мое имя», — вспомнил он.

Ранее Дорохов опубликовал пародию на блогершу и телеведущую Викторию Боню, которая сделала себе пластическую операцию. В ролике он пошутил, что тоже воспользуется услугами пластического хирурга, после чего будет выступать в проекте «Женский стендап» на канале ТНТ.

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    Олег Давыдов
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