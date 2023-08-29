Популярный комик высмеял Викторию Боню

Популярный комик Денис Дорохов высмеял видео телеведущей и блогерши Виктории Бони. Пародию на нее он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Был у пластического хирурга, нужно это поменять, все отмеченное поменяю», — опубликовал Дорохов ролик, в котором он стоит в нижнем белье и показывает отметки на своем теле, похожие на те, которые делают перед пластическими операциями. Комик пошутил, что сделает пластику и после нее будет выступать в проекте «Женский стендап» на канале ТНТ.

В конце августа Боня поделилась кадрами с подготовки к пластической операции по коррекции формы глаз. 43-летняя блогерша записала видео, в котором она запечатлена на приеме у хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као. На опубликованном видео Боня показала себя с разметками хирурга на лице перед грядущей операцией.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. После консультации со специалистом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).