МГИК подвел официальные итоги выборов в Москве

Мосгоризбирком признал выборы в столице состоявшимися

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы мэра столицы состоявшимися и утвердила их официальные результаты. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«В соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Уточняется, что данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

По данным МГИК, всего в выборах приняли участие более трех миллионов жителей столицы. При этом Собянин, занявший первое место, набрал почти 2,5 миллиона голосов, что составляет 76,39 процента. Кириллова отметила, что жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, не поступало.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех столичных районах. Он поблагодарил жителей столицы за поддержку и пообещал «сделать все, чтобы наш город стал еще круче и краше».