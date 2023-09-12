Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 12 сентября 2023Россия

МГИК подвел официальные итоги выборов в Москве

Мосгоризбирком признал выборы в столице состоявшимися

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы мэра столицы состоявшимися и утвердила их официальные результаты. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«В соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Уточняется, что данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

По данным МГИК, всего в выборах приняли участие более трех миллионов жителей столицы. При этом Собянин, занявший первое место, набрал почти 2,5 миллиона голосов, что составляет 76,39 процента. Кириллова отметила, что жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, не поступало.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех столичных районах. Он поблагодарил жителей столицы за поддержку и пообещал «сделать все, чтобы наш город стал еще круче и краше».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

    В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    Россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу

    Вирусолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России

    Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

    В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

    В Москве собрались построить 39 новых станций метро

    Российским чиновникам стали покупать меньше iPhone

    Перегретую ипотеку в России начнут охлаждать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости