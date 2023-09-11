Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех столичных районах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.

Ранее стало известно, что по результатам обработки 100 процентов голосов Собянин набрал 76,39 процента, за него проголосовали 2 499 114 москвичей. На втором месте — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11 процента), замыкает тройку вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,61 процента голосов.

Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку и пообещал «сделать все, чтобы наш город стал еще круче и краше».

Чернышов поздравил действующего мэра Москвы с победой на выборах и признался, что ему было тяжело конкурировать с Собяниным.