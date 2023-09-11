Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал развивать столицу

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах градоначальника. Об этом он написал в своем личном блоге.

«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — пообещал Собянин.

Мэр заверил, что эта задача выполнима. «Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами», — резюмировал он.

После подсчета 85,22 процента протоколов участковых избирательных комиссий Сергей Собянин набирает 76,40 процента голосов на выборах мэра Москвы. За него отдали голоса 2 419 437 жителей столицы.