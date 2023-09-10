Назван процент проголосовавших электронно москвичей на выборах

Около 80% москвичей проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Около 80 процентов москвичей на выборах мэра столицы выбрали электронный способ голосования. Об этом сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что голосование прошло в штатном режиме и показало себя достойно. Уточняется, что по результатам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса.

Ранее политолог Виталий Иванов объяснил, что высокий процент голосующих на выборах онлайн обусловлен цифровизацией. Он также отметил, что выборы мэра Москвы проходят прозрачно. «Кто на это настроен смотреть объективно, тот никаких принципиальных проблем, трудностей и тому подобного не увидит», – сказал он.