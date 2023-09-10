В Москве объяснили высокий процент голосующих онлайн

Политолог: в Москве высокий процент голосующих онлайн обусловлен цифровизацией

Высокий процент голосующих на выборах онлайн обусловлен цифровизацией. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал политолог Виталий Иванов.

«Это вписывается в общую логику, которая активно реализуется и городским руководством, и федеральным, я имею в виду цифровизацию всех возможных, скажем так, активностей во взаимоотношениях между гражданами и государством», — объяснил он. Эксперт добавил, что это продвижение получило отклик у горожан.

Также Иванов отметил, что выборы мэра Москвы проходят прозрачно. «Кто на это настроен смотреть объективно, тот никаких принципиальных проблем, трудностей и тому подобного не увидит», – сказал он.

По итогам расшифровки данных дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса. Второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (212 153 голоса). Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов замкнул тройку с 159 313 голосами.