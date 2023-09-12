Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 12 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

МО РФ сообщило, что штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в Донецкой народной республики (ДНР) не могут. Об этом во вторник, 12 сентября, заявили в Министерстве обороны России.

Передвижение украинских бойцов выявляют разведкой и операторами беспилотных летательных аппаратов и по штурмовикам наносятся удары артиллерии, уточнили в ведомстве.

Подразделения первого армейского корпуса уверено отражают атаки, уничтожают живую силу и технику ВСУ и удерживают населенный пункт.

Днем ранее, 11 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное. Он уточнил, что украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП).

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»

    В Киеве назвали опрос об ответственности Зеленского за коррупцию атакой

    Путин отказался давать историческую оценку действиям российских властей

    Даня Милохин обматерил молодого человека в центре Москвы и попал на видео

    Американский боец сломал чемпионский пояс UFC

    При обстреле ВСУ российского региона оказались повреждены два дома

    Иностранец пытался ввезти в Россию 25 килограммов украшений и попался

    Оценены пределы укрепления курса рубля

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости