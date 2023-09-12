Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

МО РФ сообщило, что штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери в ДНР

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в Донецкой народной республики (ДНР) не могут. Об этом во вторник, 12 сентября, заявили в Министерстве обороны России.

Передвижение украинских бойцов выявляют разведкой и операторами беспилотных летательных аппаратов и по штурмовикам наносятся удары артиллерии, уточнили в ведомстве.

Подразделения первого армейского корпуса уверено отражают атаки, уничтожают живую силу и технику ВСУ и удерживают населенный пункт.

Днем ранее, 11 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное. Он уточнил, что украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП).