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03:29, 12 сентября 2023Мир

Названо лишающее США мирового господства действие России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции лишит США статуса мировой державы

Фото: Armin Weigel / dpa / Globallookpress.com

Ответ России на санкции, которые ввели западные страны, лишит США статуса мировой державы и господства. Это действие РФ назвал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, происходящее вдохнуло новую жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Индия, Бразилия и ЮАР обрели большую значимость на политической арене, действуя совместно с КНР и РФ. Развитие этого союза, по мнению Джонсона, приведет к краху статуса США как мировой державы.

Ранее посол Китая Лю Шаобин сообщил об усилении тенденции отказа от доллара в мире, подчеркнув, что страны — участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. «Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», — сказал он.

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    Александра Синицына
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