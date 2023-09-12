Экс-агент ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции лишит США статуса мировой державы

Ответ России на санкции, которые ввели западные страны, лишит США статуса мировой державы и господства. Это действие РФ назвал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, происходящее вдохнуло новую жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Индия, Бразилия и ЮАР обрели большую значимость на политической арене, действуя совместно с КНР и РФ. Развитие этого союза, по мнению Джонсона, приведет к краху статуса США как мировой державы.

Ранее посол Китая Лю Шаобин сообщил об усилении тенденции отказа от доллара в мире, подчеркнув, что страны — участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. «Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», — сказал он.