Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Посол Китая Лю Шаобин сообщил об усилении тенденции отказа от доллара в мире

Посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что в мире усиливается тенденция отказа от использования американского доллара. Об этом сообщает журнал Aydınlık.

Посол КНР подчеркнул, что страны — участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. По его словам, в ответ Соединенные Штаты принимают односторонние меры с целью сохранения своего лидерства на глобальной арене.

«Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что КНР на втором месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Он добавил, что в настоящее время в стране наблюдается переход на расчеты в юанях.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. По его мнению, это может привести к краху американской валюты.