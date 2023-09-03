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05:47, 3 сентября 2023Мир

Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Посол Китая Лю Шаобин сообщил об усилении тенденции отказа от доллара в мире

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что в мире усиливается тенденция отказа от использования американского доллара. Об этом сообщает журнал Aydınlık.

Посол КНР подчеркнул, что страны — участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. По его словам, в ответ Соединенные Штаты принимают односторонние меры с целью сохранения своего лидерства на глобальной арене.

«Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что КНР на втором месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Он добавил, что в настоящее время в стране наблюдается переход на расчеты в юанях.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. По его мнению, это может привести к краху американской валюты.

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    Марина Совина
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