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15:09, 12 сентября 2023Мир

В ведомстве Шольца рассказали об «украинском следе» в подрыве «Северного потока»

Канцлер ФРГ год назад узнал об «украинском следе» в подрыве «Северного потока»
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leonhard Simon / Reuters

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт признался, что еще год назад узнал об «украинском следе» в деле подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом он рассказал в документальном фильме телерадиокомпании SWR, передает ТАСС.

Он сообщил, что после подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» генеральный прокурор ФРГ «ясно дал понять, что на основе имеющейся информации множество следов ведет на Украину».

Ранее Der Spiegel и телеканал ZDF опубликовали расследование, в котором говорится об ответственности Украины за подрыв газопроводов. По информации изданий, один из подозреваемых — военнослужащий Вооруженных сил Украины, а все участники диверсии подчинялись напрямую главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному.

По информации расследователей, летом 2022 года разведка Нидерландов предупредила коллег из Германии о готовящейся диверсии и даже сообщила отдельные детали. Однако эти данные просто затерялись и никому не были переданы.

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    Александр Слабиев
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