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15:14, 30 августа 2023Мир

В правительстве ФРГ отреагировали на расследование взрывов на «Северных потоках»

Кабмин ФРГ отказался комментировать новые данные о взрывах «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Правительство ФРГ не комментирует расследование журнал Der Spiegel, в котором сообщалось об уверенности немецких следователей в причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток». Так на просьбу «Ленты.ру» высказаться о публикации отреагировал представитель кабмина.

Собеседник издания объяснил отказ от комментариев тем, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» в основном ведется генеральным прокурором Германии в Карлсруэ.

Ранее Der Spiegel совместно с телеканалом ZDF опубликовал расследование, согласно которому немецкие следователи все больше склоняются к ответственности Украины за диверсию. По информации изданий, один из подозреваемых — военнослужащий Вооруженных сил Украины, а все участники диверсии подчинялись напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Более того, еще летом 2022 года разведка Нидерландов предупредила коллег из Германии о готовящейся атаке вплоть до общих деталей планов. Однако эти данные не были переданы ни в полицию, ни на флот, ни в контртеррористические центры, сообщает Der Spiegel.

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    Валентина Шварцман
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