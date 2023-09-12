Путин заявил о разработке Россией нового оружия

Президент Путин заявил о работе РФ над оружием на новых физических принципах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия работает над оружием, основанным на новых физических принципах. Об этом сообщает ТАСС.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе», — сказал российский лидер.

Под таким видом вооружений чаще всего подразумевается разработка качественно новых, не используемых ранее технологий. К ним относятся лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочие виды оружия.

Ранее Россия применила обеспечивающее преимущество над ВСУ оружие в зоне СВО. Успешно прошел испытания ретранслятор «Облачко» для беспилотников. Его достоинство в том, что при разработке специалисты вышли на другие частоты, это позволит обезопасить операторов БПЛА.