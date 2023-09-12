Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 12 сентября 2023Россия

Путин заявил о разработке Россией нового оружия

Президент Путин заявил о работе РФ над оружием на новых физических принципах

Фото: Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия работает над оружием, основанным на новых физических принципах. Об этом сообщает ТАСС.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе», — сказал российский лидер.

Под таким видом вооружений чаще всего подразумевается разработка качественно новых, не используемых ранее технологий. К ним относятся лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочие виды оружия.

Ранее Россия применила обеспечивающее преимущество над ВСУ оружие в зоне СВО. Успешно прошел испытания ретранслятор «Облачко» для беспилотников. Его достоинство в том, что при разработке специалисты вышли на другие частоты, это позволит обезопасить операторов БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о разработке Россией нового оружия

    В «Уральских авиалиниях» оценили действия посадивших в поле самолет пилотов

    Путин назвал правильным повышение ключевой ставки

    Минобороны Британии сократило обучение военных с Украины

    Обнаружено неизвестное взаимодействие нейтрино с фотонами

    Помощник Путина пообещал россиянам «позитивное удивление»

    Хуснуллин назвал дату открытия участка трассы М-12 в Чувашии

    Индия переложила ответственность за проблему застрявших рупий на Россию

    Роман Костомаров раскрыл правду об измене жены с известным актером

    Пассажиры рассказали подробности об экстренной посадке самолета в поле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости