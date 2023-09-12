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19:19, 12 сентября 2023Мир

В Британии объяснили уничтожение дронов на Украине

Генерал Сандерс: около 40% дронов на Украине уничтожены из-за ошибок операторов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Часть дронов на Украине уничтожаются из-за ошибок операторов, объяснил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. Его слова приводит ТАСС.

«Меня поразил тот факт, что в ходе развивающегося конфликта на Украине с применением беспилотников 40 процентов потерь происходят из-за ошибок операторов. Когда ведется столь ожесточенная борьба [за контроль над] электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план», — сказал британский генерал.

По его словам, в связи с этим необходимы военнослужащие, будь то специалисты в киберсфере, операторы беспилотников или пехотинцы. Он также добавил, что ВС Королевства будут наращивать количество имеющихся у них дронов.

К концу этого года Британия сформирует новую группу беспилотников в составе переориентированного Объединенного авиационного командования, заявил Сандерс. Кроме того, планируется развитие нового поколения беспилотных платформ в более тесном взаимодействии.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации четыре снаряда реактивных систем залпового огня. В частности, речь идет о HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожен 41 беспилотник Вооруженных сил Украины.

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    Виктория Кондратьева
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