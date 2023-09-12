Дачникам назвали способ сохранить розы зимой

Эксперт Коврижных: правильный полив поможет сохранить розы зимой

Правильный полив осенью поможет розам пережить зиму. Способ сохранить растения в голодное время года дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Эксперт советует приготовить смесь, которая не только защитит цветы от мороза, но также сделает их крепче и поможет лучше расти в следующем сезоне. Для подкормки необходимо взять по пятнадцать граммов суперфосфата и монофосфата из расчета на десять литров воды. Такого количества хватит на пять квадратных метров.

Первый раз полить розы можно в конце сентября. Повторить полив лучше всего в октябре, через пару недель после первой подкормки.

Ранее дачникам рассказали, как правильно поливать помидоры и огурцы в холодное время года. Чтобы не навредить корням растений, для полива следует использовать только теплую воду. При низких температурах полив следует проводить чаще, но не в ночное время суток. Эксперты также советуют использовать мульчу, которая поможет сохранить влагу в почве и уберечь корни от холода.